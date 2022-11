Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Révélations croustillantes de Riolo sur Bamba Dieng

Publié le 2 novembre 2022 à 10h10

Guillaume de Saint Sauveur

Poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival et passé tout proche d’un transfert à l’OGC Nice, Bamba Dieng est finalement resté à l’OM. Daniel Riolo fait de nouvelles révélations sur l’été agité de l’attaquant sénégalais et tacle sèchement la direction du club phocéen et ses méthodes sur le cas Dieng.

Alors qu’il avait trouvé un accord avec l’OGC Nice pour un transfert à 12M€, Bamba Dieng avait finalement présenté un souci au moment de sa visite médicale. L’attaquant sénégalais est donc resté à l’OM, et malgré son statut d’indésirable et les grandes manœuvres mises en place pour le vendre par la suite, Dieng a fait le forcing pour continuer l’aventure au sein du club phocéen.

OM : L'improbable excuse d'Igor Tudor https://t.co/sYqRVlWyWa pic.twitter.com/DVKmhhuZEv — le10sport (@le10sport) November 2, 2022

« L’OM lui a demandé de changer d’agent »

Sur les ondes de RMC Sport , Daniel Riolo a livré les coulisses du feuilleton Bamba Dieng à l’OM cet été : « Si vous voulez l'histoire de Bamba Dieng, elle est un peu tordue. Bamba Dieng, c'est un peu ce qu'il s’est passé avec Kamara. Le club lui a demandé de changer d'agent, il n'a pas voulu, c'est un peu pour ça qu'on l'a mis au placard », confie Riolo sur le mercato agité de l’international sénégalais.

Dieng se relance

Néanmoins, après avoir été écarté pendant plusieurs semaines, Bamba Dieng retrouve désormais du temps de jeu et a même marqué samedi dernier à Strasbourg avec l’OM en Ligue 1 (2-2 score final).