Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos envoie un énorme message à Lionel Messi

Publié le 1 novembre 2022 à 22h30

Hugo Chirossel

Après s’être affrontés pendant des années lors des Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, Sergio Ramos et Lionel Messi défendent désormais les couleurs du même club, le PSG. Présent en conférence de presse, en marge de la rencontre face à la Juventus, l’Espagnol s’est confié sur sa relation avec le septuple Ballon d’Or.

La phase de groupes de la Ligue des champions se terminera mercredi pour le Paris Saint-Germain, avec un déplacement sur la pelouse de la Juventus. En marge de cette rencontre, Sergio Ramos était présent en conférence de presse, où il a notamment été interrogé au sujet de Lionel Messi. En effet, la relation entre les deux hommes a de quoi interroger, quand on sait le nombre de fois où ils se sont affrontés lors des confrontations entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

« On veut rendre l'équipe meilleure »

Le défenseur espagnol le reconnaît d’ailleurs lui-même : « C'est quelque chose qui suscite beaucoup de curiosité », a-t-il confié à ce sujet. « Mais on a le même objectif : gagner avec le PSG. On veut rendre l'équipe meilleure, avec notre expérience et de bonnes performances. Ma relation avec Messi est excellente. On peut le voir sur le terrain. Il y a grand respect entre les joueurs et un bon état d'esprit . »

