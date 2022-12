Transferts - PSG : Le Qatar prépare bien une offre colossale sur le mercato

Toujours à la recherche de renforts en attaque, le PSG devrait relancer la piste menant à Marcus Rashford. En fin de contrat avec Manchester United en juin prochain, l’international anglais n’a toujours pas prolongé. Luis Campos pourrait donc revenir à la charge, une décision qui fait sens après les déclarations de Nasser Al-Khelaïfi au sujet du joueur mancunien.

Avec la fin de contrat de Lionel Messi et la situation étrange de Kylian Mbappé, le PSG va devoir se focaliser sur son attaque l’été prochain. Comme lors du dernier mercato estival, le club de la capitale devrait activer la piste Marcus Rashford. En fin de contrat avec Manchester United l’été prochain, l’international anglais a reçu un appel du pied de la part de Nasser Al-Khelaïfi.

« S'il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », avait lâché le président du PSG dans un entretien accordé à Sky Sports.

PSG still intend to continue talks with Rashford and see if they can make genuine progress. They want full buy in before approaching #MUFC. He’s a player they would love to sign but they were nowhere close to doing so over the summer.