France-Maroc : Le match des retrouvailles !

Arthur Montagne

C'est une demi-finale très inattendue qui se déroulera mercredi soir au Qatar. En effet, l'équipe de France affrontera le Maroc pour une place en finale de la Coupe du monde. Un choc inédit à ce stade de la compétition puisque c'est la première fois qu'une équipe africaine se hisse dans le dernier carré d'un Mondial. Et ce sera notamment l'occasion pour plusieurs joueurs de se retrouver.

Le Maroc est en train d'écrire l'histoire de la Coupe du monde et du football africain. Et pour cause, avant les Lions de l'Atlas, aucune nation africaine n'avait atteint le dernier carré d'un Mondial. C'est désormais chose faite après des exploits contre l'Espagne en huitième de finale puis le Portugal en quart. C'est désormais l'équipe de France qui se dresse sur la route du Maroc pour une place en finale. Un match très particulier compte tenu de la proximité entre les deux peuples. Et ce sera également l'occasion pour de nombreux joueurs d'affronter d'actuels ou d'anciens coéquipiers.

Équipe de France : Avant le Maroc, un incroyable échange entre Mbappé et Hakimi est révélé https://t.co/Rk7tceMk4W pic.twitter.com/jDoomSqOMb — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Hakimi/Mbappé, le duel des grands amis

Pour commencer, les retrouvailles entre Achraf Hakimi et Kylian Mbappé seront évidemment très attendues. Et pour cause, coéquipiers depuis un an et demi environ, les deux joueurs du PSG ont noué une relation d'amitié. Très proche dans la vie, ils seront cette fois-ci opposé dans un duel crucial pour la tournure du match. Par sa vitesse, le latéral marocain peut très bien poser des problèmes à l'attaquant français qui aura à cœur de rattraper après une prestations discrètes en quarts de finale, parfaitement muselé par un Kylie Walker accrocheur. « À bientôt mon ami » a déjà lancé Achraf Hakimi à Kylian Mbappé.

Plusieurs joueurs se connaissent très bien

Ce ne seront évidemment pas les seuls retrouvailles de ce France-Maroc. D'ailleurs, Achraf Hakimi va également croiser la route de deux anciens coéquipiers au Real Madrid à savoir Raphaël Varane et Théo Hernandez. De son côté, encore incertain pour le match, Noussair Mazraoui pourrait retrouver ses trois actuels coéquipiers du Bayern Munich à savoir Dayot Upamecano, Benjamin Pavard et Kingsley Coman. De son côté, Nayef Aguerd, également incertain pour cette demi-finale, pourrait revoir Eduardo Camavinga, qu'il a côtoyé au Stade Rennais. Yassine Bounou et Youssef En-Nesyri, deux joueurs clés pour le Maroc, retrouveront Jules Koundé avec lequel ils avaient évolué au Séville FC. Plus improbable, Olivier Giroud, qui avait évolué avec Hakim Ziyech à Chelsea, va également retrouver Walid Regragui, le sélectionneur des Lions de l'Atlas ! En effet, les deux hommes se sont croisés le temps de l'été 2008 à Grenoble. Giroud revenait d'un prêt à Istres avant de s'engager avec Tours en toute fin de mercato, tandis que Regragui s'apprêtait à disputer sa seconde saison à Grenoble, et la dernière de sa carrière. Grand espoir marocain, Ez Abde, prêté à Osasuna, va également pouvoir retrouver un certain Ousmane Dembélé avec lequel il a joué au FC Barcelone la saison dernière. Enfin, on s'en souvient moins, mais Sofiane Boufal et Benjamin Pavard ont joué ensemble au LOSC lors de la saison 2015/2016. Par conséquent, les joueurs ne seront pas dépaysés sur le terrain.