Équipe de France : Hakimi interpelle déjà Mbappé après la victoire des Bleus

La rédaction

Après sa victoire (2-1) contre l'Angleterre au terme d'un match insoutenable, l'Equipe de France affrontera ce mercredi (20h) le Maroc, vainqueur (1-0) du Portugal plus tôt dans la journée. Une opposition qui s'annonce spectaculaire et dont le duel Hakimi - Mbappé s'annonce explosif. Le latéral droit a déjà prévenu son coéquipier et ami du PSG.

C'est une demi-finale particulièrement alléchante qui va se disputer ce mercredi entre la France et le Maroc. L'occasion pour Achraf Hakimi et Kylian Mbappé de se confronter, eux les inséparables du PSG. En effet, le latéral droit marocain défendra directement sur le crack de Bondy.

«À bientôt mon ami»

Alors que le Maroc a obtenu une qualification historique en demi-finale ce samedi en s'imposant (1-0) face au Portugal, les Lions de l'Atlas devront se défaire des champions du monde en titre pour espérer disputer la finale. Un France - Maroc qui sera évidemment animé par le duel Hakimi - Mbappé tandis que le Marocain a adressé un message à son ami sur son compte Twitter : « À bientôt mon ami ».



See you soon my Friend ❤️🤝🏽 @KMbappe — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) December 10, 2022

Un match pour l'histoire