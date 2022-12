Équipe de France : Les Bleus vont toucher le pactole au Qatar, voici les chiffres

Amadou Diawara

Qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, l'équipe de France touchera une très belle enveloppe en cas de sacre le 18 décembre prochain au Qatar. En effet, la FFF empochera un chèque de 40M€ et reversera 30% de cette somme à Didier Deschamps, ses joueurs et son staff, soit environ 400 000€ par personne, si les Bleus décrochent leur troisième étoile.

Après son sacre en Russie, l'équipe de France de Didier Deschamps a réussi l'exploit d'atteindre le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. Opposés au Maroc ce mercredi après-midi, les Bleus vont toucher un très beau pactole s'ils parviennent à décrocher leur troisième étoile lors de ce Mondial.

La FFF va toucher 40M€ en cas de sacre au Qatar

Selon les informations du Parisien , la FFF endossera un chèque d'environ 40M€ en cas de nouveau sacre à la Coupe du Monde, soit 8M€ de plus que lors de la précédente édition en Russie. Mais quelle sera la somme empochée par les joueurs de Didier Deschamps ?

Les joueurs de la France vont encaisser un chèque de 400 000€