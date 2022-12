Coupe du Monde 2022 : Terrible nouvelle pour Cristiano Ronaldo et le Portugal avec Mourinho

Amadou Diawara

Alors que le Portugal a été éliminé par le Maroc en quart de finale de la Coupe du Monde, Fernando Santos ne devrait plus faire long feu en tant que sélectionneur de la Seleção das Quinas. Pour le remplacer, la fédération portugaise de football aurait pour priorité de nommer José Mourinho. Toutefois, le Portugal devrait avoir du mal à boucler la signature de l'actuel technicien de l'AS Rome.

Après avoir éliminé la Suisse (6-1) en huitième de finale de la Coupe du Monde, le Portugal a dû défier le Maroc. A la surprise générale, la Seleção das Quinas s'est inclinée face aux Lions de l'Atlas (1-0). Et cette défaite en quart de finale de la Coupe du Monde pourrait couter cher à Fernando Santos.

Mourinho est la priorité du Portugal pour remplacer Santos

Selon les informations d' A Bola , Fernando Santos devrait quitter son poste de sélectionneur du Portugal après l'élimination en quart de finale face au Maroc. Pour le remplacer, José Mourinho serait pressenti. En effet, comme l'a indiqué la Gazzetta dello Sport , la fédération portugaise de football aurait approché l'actuel coach de l'AS Rome pour lui proposer de prendre la succession de Fernando Santos. Une information confirmée par Bruno Andrade.

Entre José Mourinho et le Portugal, ça coince