Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre pour le Portugal après le Qatar

La rédaction

Considéré comme l’un des favoris après sa victoire écrasante 6-1 face à la Suisse, le Portugal est tombé de haut samedi face au Maroc. Eliminé par les Lions de l’Atlas, Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleção, s’était d’ailleurs exprimé sur son avenir après la rencontre. Désormais, son sort semble être scellé et devrait quitter son poste dans les prochains jours.

Ce samedi après l’élimination face au Maroc, le Portugal et Cristiano Ronaldo voyaient leur rêve de remporter cette Coupe du Monde s’envoler. Après la rencontre, Fernando Santos, le sélectionneur de la Seleção faisait une terrible annonce.

Coupe du Monde 2022 : Le Maroc au coeur d'une polémique raciste en Italie https://t.co/dznEKAnkQ1 pic.twitter.com/vFRhV6EPTb — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

« Ce n'est pas le moment de répondre à cela »

Après l’élimination du Portugal face au Maroc, Fernando Santos s’était exprimé sur son avenir sur le banc portugais et ne fermait pas la porte à un départ. « Ce n'est pas le moment de répondre à cela. Demain, nous rentrons à Lisbonne et, comme d'habitude, le président et moi parlerons ensemble pour voir ce qui est le mieux pour le Portugal. »

Fernando Santos bientôt remercié