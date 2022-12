Coupe du monde 2022 : Avant le Maroc, quel est le meilleur joueur de l’équipe de France ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Contraint de composer avec une pléiade de forfaits pour cette Coupe du monde, Didier Deschamps peut compter sur de nombreuses satisfactions avant d’affronter le Maroc en demi-finale. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Adrien Rabiot affichent un excellent niveau depuis le début de la compétition, mais selon vous, quel est le meilleur joueur de l’équipe de France jusqu’à maintenant ?

Championne en titre, la France conserve l’espoir de réaliser un doublé historique en gardant sa couronne mondiale au Qatar. Les Bleus sont venus à bout de l’Angleterre (2-1) en quart de finale et s’apprêtent désormais à défier le surprenant Maroc, tombeur de l’Espagne et du Portugal aux tours précédents. Un parcours qui a de quoi déconcerter, tant les obstacles ont été nombreux pour Didier Deschamps. Diverses affaires et polémiques sont venues secouer la vie de la sélection tricolore en marge du Mondial, tandis que plusieurs cadres de l’équipe ont été contraints de déclarer forfait, à l’instar de Paul Pogba, N’Golo Kanté, Presnel Kimpembe ou encore Karim Benzema. Quelques joueurs inexpérimentés composent ainsi le cru 2022 de cette équipe de France, incitant Deschamps à miser principalement sur un noyau dur d'une quinzaine d'éléments depuis le lancement de la compétition, à l’exception du « match des coiffeurs » contre la Tunisie en phase de poules. Ce qui lui réussit.

La sensation Mbappé

Car plusieurs joueurs en particulier affichent un niveau impressionnant dans cette Coupe du monde hivernal. C’est évidemment le cas de Kylian Mbappé, sacré homme du match au terme de trois des six rencontres disputées (Australie, Danemark, Pologne) jusqu’à maintenant par l’équipe de France. Après s’être révélée aux yeux du monde entier en 2018, la star du PSG confirme en 2022 qu’elle est devenue la nouvelle sensation de la discipline avec 5 buts et 2 passes décisives à son actif. À 24 ans, Kylian Mbappé totalise déjà 9 réalisations en Coupe du monde, soit plus que Cristiano Ronaldo et Diego Maradona (8) et autant que Lionel Messi, ayant dû attendre ses 35 ans pour atteindre ce cap. « C'est son rendez-vous , estimait sur TF1 Didier Deschamps, dithyrambique à l’égard de son numéro 10. C'est un joueur hors normes bien évidemment, mais je n'ai même pas à parler de Kylian, si ce n'est d'avoir le privilège d'être son sélectionneur. Et je préfère l'avoir avec nous. Il n'y a qu'à regarder ce qu'il fait, de pouvoir changer le cours d'un match à lui tout seul. C'est un phénomène. » « Il est irréprochable », salue pour sa part Antoine Griezmann, l’autre taulier du groupe.

Griezmann, l’homme clé du système de Deschamps

Dans l’ombre par rapport à Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ne reste pas moins indispensable à cette équipe de France. Les qualificatifs manquent lorsqu’il s’agit d’évoquer les prestations du joueur de l’Atlético ces dernières semaines, d’autant que son niveau inquiétait avant le lancement de la Coupe du monde. Repositionné à un poste de milieu relayeur par Didier Deschamps, Antoine Griezmann a su devenir la pierre angulaire des Bleus dans ce 4-3-3. Auteur de deux offrandes contre l’Angleterre, le désormais meilleur passeur de l’histoire de la sélection tricolore (28) fait briller l’entrejeu en l’absence de Paul Pogba et N’Golo Kanté et apparaît comme un soutien de taille pour Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni. Griezmann ne rechigne pas sur les efforts défensifs et reste tout aussi important sur le plan offensif. « Son rôle a un petit peu changé dans l'équipe, mais il a toujours les mêmes qualités , analyse Raphaël Varane. Il peut couvrir le terrain et un toujours beaucoup de justesse technique. Il peut réguler le tempo d'un match. Il a l'expérience et des qualités qui lui permettent d'avoir un rôle très important. ». Même son de cloche chez Jules Koundé, mettant en avant les qualités de Grizou : « C'est un joueur clef qui représente très bien l'équipe: un joueur qui se bat pour le collectif peu importe la position où il joue. Il donne énormément pour l'équipe. Il court, il presse. Quand on a le ballon, il mène le jeu. »

Equipe de France : Griezmann flambe au Qatar, les Bleus hallucinent https://t.co/hVTZws4qv4 pic.twitter.com/z6CelA3uN4 — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

Giroud tient sa revanche

Lui aussi n’était pas attendu à ce niveau. Sa présence était même incertaine il y a plusieurs mois, lorsque Didier Deschamps refusait de se projeter avec l’attaquant de 35 ans. Finalement appelé, Olivier Giroud a profité du forfait de Karim Benzema pour récupérer sa place de titulaire en pointe et aller chercher le record qu’il espérait tant. Buteur face à l’Australie (4-1), la Pologne (3-1) et l’Angleterre (2-1), le numéro 9 des Bleus a dépassé le record de buts de Thierry Henry (53 désormais) et fait taire les critiques dont il faisait l’objet depuis de nombreuses années, notamment après un Mondial 2018 au cours duquel il n’avait pas réussi à débloquer son compteur. Une revanche pour celui qui n’a jamais flanché. « Olivier Giroud est l’avant-centre comme à mon époque. Il n’y en a plus vraiment , confiait récemment David Trezeguet sur RMC . Il y a la beauté, le côté technique mais il faut finir le travail et Giroud me semble être le plus complet sur cette compétition. »

Rabiot fait oublier les absents

Brouillé avec Didier Deschamps en marge de la Coupe du monde 2018 après son refus de figurer dans la liste des réservistes, Adrien Rabiot a également su tirer avantage des absences pour faire son trou dans le onze de Didier Deschamps. Alors que l’entrejeu français était l’une des grandes sources d’inquiétudes au coup d'envoi du Mondial qatari, Rabiot a très vite montré de quoi il était capable en étant buteur et passeur décisif face à l’Australie. Depuis, le milieu formé au PSG a confirmé au fil des matches qu’il était l’un des nouveaux patrons de l’équipe, de par son sérieux et sa combativité, nécessaires pour permettre aux champions du monde en titre de se hisser jusqu’en demi-finale. « Aujourd’hui c’est un milieu complet , déclarait Deschamps au terme d’une phase de poules où Adrien Rabiot a été très en vue. Il se définit comme un joueur d’équilibre. Ce n’est pas négatif, ce n’est pas réducteur. Il est capable d’être aussi performant sur le plan défensif qu’offensivement. Il a cette intelligence. Il sent et sait où il doit être. »

Lloris, encore décisif