Équipe de France : Le retour de Karim Benzema est imminent

Contraint de déclarer forfait pour la Coupe du monde au Qatar en raison d’une déchirure musculaire survenue lors d’un entraînement au Qatar quelques jours avant l’entrée en lice des Bleus, Karim Benzema a bien récupéré de sa blessure, au point qu’il pourrait disputer quelques minutes du prochain match amical du Real Madrid cette semaine.

Alors qu’il espérait clôturer cette année 2022 par un sacre en Coupe du monde, après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions et l’obtention de son Ballon d’Or, Karim Benzema a vu son rêve se briser après s’être blessé lors d’un entraînement au Qatar quelques jours seulement avant l’entrée en lice des Bleus . Parti rapidement du rassemblement, l’attaquant de 35 ans a profité de quelques jours de vacances anticipés avant de reprendre le chemin de l’entraînement avec le Real Madrid. Si l’hypothèse d’un retour en équipe de France pour participer à la suite de la compétition, autorisé par le règlement de la FIFA, a d’ores et déjà été exclu, Benzema pourrait néanmoins rapidement retrouver le terrain.

Une apparition de Benzema jeudi contre Leganés ?

Comme l’explique le média espagnol Relevo , Karim Benzema pourrait disputer dans les prochains jours son premier match depuis le 2 novembre, date de sa dernière apparition sur une pelouse contre le Celtic Glasgow (5-1). Le Real Madrid a programmé son premier match amical de cette pré-saison provoquée par l’organisation du Mondial en hiver ce jeudi à 11h00 à Valdebebas (son centre d’entraînement) contre Leganés, une équipe de deuxième division. Une rencontre qui servira à mesurer le niveau physique des joueurs à deux semaines du retour à la compétition, le 30 décembre contre Valladolid en Liga.

Benzema s’entraîne normalement