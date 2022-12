Coupe du monde 2022 : Le Brésil et Neymar sont fixés pour Guardiola

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après le fiasco de la Coupe du monde et l’élimination en quart de finale, le Brésil a vu Tite quitter son poste de sélectionneur. Pep Guardiola est l’une des pistes de la fédération pour lui succéder. Mais après sa prolongation avec Manchester City, le technicien espagnol ne serait pas tenté par la proposition du Brésil.

Le Brésil a vécu un cauchemar vendredi dernier. Grand favori pour la Coupe du monde, le finaliste de la dernière Copa America est tombé dès les quarts de finale après sa défaite aux tirs au but contre la Croatie. Malgré l’ouverture du score de Neymar, le Brésil a vu le vice-champion du monde égaliser en toute fin de rencontre. Derrière, Rodrygo et Marquinhos ont manqué leur tir au but, ce qui a scellé le sort des Brésiliens.

Le Brésil doit remplacer Tite

Après la rencontre, Tite a confirmé ce qu’il avait annoncé en février dernier : il quitte son poste de sélectionneur. Même s’il n’y a rien d’urgent pour le Brésil, la fédération est déjà au travail pour lui trouver un successeur. Pep Guardiola faisait même partie des pistes de la Seleçao.

Pep Guardiola ne veut pas du poste