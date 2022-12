Coupe du monde 2022 : En plein cauchemar à cause de la France, il reçoit un énorme soutien

La rédaction

Ce samedi, l’Angleterre affrontait l’Équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde et a vu ses rêves de titre s’envoler après la défaite 2-1. Pourtant, les Three Lions auraient pu revenir au score grâce à Harry Kane, mais l’attaquant de Tottenham a raté son penalty. Dévasté par l’élimination, celui-ci a reçu un gros soutien de la part de David Beckham.

Samedi, la soirée a été très compliquée pour l'Angleterre. Éliminés de la Coupe du Monde en quart de finale après leur défaite face à la France 2-1, les Three Lions auraient pu revenir une seconde fois au score dans les derniers instants du match, mais Harry Kane a vu son penalty aller au-dessus de la cage d’Hugo Lloris. Après la rencontre, l’attaquant de Tottenham n’avait pas caché sa déception sur les réseaux sociaux.

« Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail »

Sur les réseaux sociaux, Harry Kane est apparu très touché par ce revers et admet être « absolument dégoûté. Nous avons tout donné et tout s’écroule sur un détail pour lequel je prends la responsabilité. Il n’y a pas à s’en cacher, cela fait mal et il faudra du temps pour s’en remettre mais ça fait partie du sport. Maintenant, il s’agit d’utiliser cette expérience pour être mentalement et physiquement plus fort pour le prochain défi. Merci pour tout le soutien tout au long du tournoi, cela signifie beaucoup. »

« Nos garçons vont continuer à grandir »