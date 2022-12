Coupe du Monde 2022 : Mbappé, Deschamps, Angleterre... Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Les quarts de finale sont terminés. Samedi soir, l'équipe de France a fait chuter l'Angleterre, qui digère mal la défaite. Les Three Lions font parleur d'eux mais ils ne sont pas seuls. Voici les informations à retenir de cette journée.

France/Angleterre : Les Anglais crient au scandale

Il y a des défaites qui font plus mal que d'autres. Perdre contre la France, en Coupe du monde, le tout après avoir dominé la rencontre, l'Angleterre ne pouvait pas s'imaginer un pire scénario. De plus, les Anglais enragent contre l'arbitre de la rencontre. « Je ne peux pas vraiment expliquer sa performance. Le nombre de mauvaises décisions qu'ils ont prises était en fait incroyable. Vraiment terrible... » déplore Harry Maguire. Même son de cloche pour Jude Bellingham, en rogne après monsieur Sampaio : « Ce n'était pas super si je suis honnête. Tout le monde peut avoir un mauvais match, joueurs et arbitres. Il n'était pas là où il aurait dû être aujourd'hui en termes de niveau pour un match comme celui-ci. »



France : Deschamps parti pour rester ?

Après l'élimination prématurée à l'Euro et l'intention claire de Zinédine Zidane de devenir sélectionneur, le poste de Didier Deschamps était menacé. Néanmoins, l'ancien coach de l'OM serait prêt à rester jusqu'au prochain Euro, en 2024, suite aux excellentes performances de son équipe au Qatar selon Le Parisien . Le ton est donné.



Angleterre : Eliminé, Rice se vante d'avoir stoppé Mbappé

Le plan anti-Kylian Mbappé a bien fonctionné côté anglais puisque l'attaquant du PSG n'a pas été décisif. Néanmoins, les Three Lions se sont fait éliminés. Declan Rice se félicite d'avoir muselé la vedette tricolore : « La tactique était la bonne, nous avons joué comme il faut, nous avons été agressifs, nous avons arrêté Mbappé . »



Angleterre : Southgate sur le départ ?

Gareth Southgate a laissé planer le doute sur son futur à la tête de la sélection anglaise après l'élimination face aux Bleus . « Ces tournois vous demandent beaucoup et j'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Il faut un peu de temps pour s'assurer que tout le monde prend la bonne décision » a-t-il lâché. La fin d'une ère ?



