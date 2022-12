Coupe du monde 2022 : A cause de l'équipe de France, il va vivre un cauchemar

Arthur Montagne

Harry Kane aurait pu être le héros de l'Angleterre. L'attaquant de Tottenham, qui a égalisé dans un premier temps, avait l'opportunité de ramener encore une fois les Anglais au score contre l'équipe de France. Mais il a finalement envoyé sa frappe dans les tribunes et précipité l'élimination des Three Lions. Et Alan Shearer prédit des jours difficiles pour Harry Kane.

Samedi soir, le quart de finale de la Coupe du monde opposant l'Angleterre à l'équipe de France était l'occasion d'un duel entre les deux joueurs Tottenham, Hugo Lloris et Harry Kane. Un face-à-face d'abord remporté par le portier des Bleus avant que l'attaquant anglais ne transforme son penalty, permettant aux Three Lions d'égaliser. Finalement, Olivier va redonner l'avantage aux Français, mais Harry Kane va encore se voir offrir l'opportunité d'égaliser pour l'Angleterre. Mais il va envoyer sa frappe dans les tribunes, et les Anglais ne reviendront jamais au score. Pendant que la France file en demi-finale, Harry Kane risque donc de faire des cauchemars comme le craint Alan Shearer.

«Il va revivre son penalty encore et encore»

« Je connais sa position et je connais son état d'esprit et je sais qu'il mettra sa tête sur l'oreiller cette nuit et la suivante et quelques autres encore et il clignera des yeux et fixera le plafond. Il va revivre son penalty encore et encore (...) et dans son esprit, il se convaincra que cette fois, il marque. Et je vous promets que ça restera en lui pour toujours. Parfois, la merde se produit. Harry est un avant-centre exceptionnel, un joueur exceptionnel, point final », écrit l'ancien buteur de Newcastle dans sa chronique pour The Athletic , avant de poursuivre.

«Il ne se passera pas une journée sans qu'il y pense»