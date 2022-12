Coupe du monde 2022 : Une grande annonce tombe sur Messi avant ce rendez-vous crucial

La rédaction

Ce mardi (20h), la Croatie affronte l'Argentine en demi-finale de Coupe du monde. Un choc au sommet tandis que les Croates ont l'opportunité de disputer une nouvelle finale quatre ans après la défaite contre la France. Avant ça, il faudra se défaire de l'Albiceleste et de Lionel Messi, qui ne sera pas particulièrement ciblé.

La Croatie ne cesse d'impressionner. En quart de finale, les coéquipiers de Luka Modric ont créé la sensation en éliminant le Brésil, grand favori de la compétition, à l'issue d'une séance de tirs au but particulièrement crispante. Après le Brésil de Neymar, c'est au tour de l'Argentine de Lionel Messi de se confronter aux vaillants croates.

«Nous n'avons pas de plan spécifique pour arrêter Messi»

Alors que l'Angleterre a longtemps travaillé sur un plan anti Mbappé, les Three Lions se sont inclinés face aux Bleus. Ce mardi, la Croatie devra contenir un Lionel Messi en grande forme, mais l'attaquant Bruno Petkovic a confié qu'il n'y avait pas, pour l'instant, de plan anti Messi : « Nous n'avons pas encore de plan spécifique pour arrêter Messi et ce n'est pas dans notre habitude de nous concentrer sur un seul joueur. Nous nous concentrons sur toute l'équipe. Nous allons essayer de les arrêter en tant qu'équipe et ne pas faire de marquage individuel », a-t-il expliqué en conférence de presse.

«L'Argentine, ce n'est pas que Messi»