Coupe du monde 2022 : Fiasco pour le Brésil, un coéquipier de Neymar l’interpelle

Éliminé de la Coupe du monde après sa défaite contre la Croatie aux tirs au but, le Brésil a vu son rêve de sixième étoile s’éteindre. Alors que Rodrygo a manqué sa tentative lors de la séance fatidique, Neymar lui a apporté tout son soutien. L’attaquant du Real Madrid en a profité pour l’interpeller sur son futur en sélection.

Le Brésil est tombé. Opposée à la Croatie en quart de finale, la Seleçao avait ouvert le score grâce à Neymar juste avant la mi-temps des prolongations. Mais en toute fin de rencontre, c’est Bruno Petkovic qui a égalisé pour la Croatie avant que le finaliste de la dernière Coupe du monde ne s’impose aux tirs au but. Après la rencontre, Neymar, très touché par l’élimination, avait remis en question son avenir en sélection.

« J’espère que tu vas continuer avec nous »

Depuis, Neymar enchaîne les posts Instagram . Dimanche soir, l’attaquant du PSG a publié des conversations privées avec ses coéquipiers, dont une avec Rodrygo. Après son tir au but manqué, l’attaquant du Real Madrid lui a demandé pardon… et de rester en sélection. « Désolé pour tout et pour avoir reporté ton rêve aussi, j’espère que tu vas continuer avec nous, pour partir en conquête ensemble, bien sûr si c’est le mieux pour toi », a écrit Rodrygo.

Neymar soutient Rodrygo