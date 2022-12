Coupe du monde 2022 : Après la victoire des Bleus, la famille royale lance un gros message

Samedi, l’équipe de France a obtenu son billet pour les demi-finales de la Coupe du monde 2022 grâce à sa victoire face à l'Angleterre (2-1), avec des réalisations d'Aurélien Tchouameni et Olivier Giroud. Après leur défaite, les hommes de Gareth Southgate ont reçu un message de soutien de la part du prince William.

Gareth, Harry and the whole @England squad and staff, gutted for all of you. You put so much into this tournament and we are all so proud of you. Heads held high and on to the next one! W.