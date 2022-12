Coupe du monde 2022 : Neymar révèle un échange poignant avec Marquinhos après le fiasco brésilien

La rédaction

Ce vendredi, à la stupeur générale, le Brésil a été éliminé de la Coupe de monde après sa défaite en quart de finale contre la Croatie. Une terrible désillusion pour la Seleçao qui apparaissait comme la grande favorite de ce Mondial. Si Marquinhos a manqué son pénalty lors de la séance de tirs au but, il peut compter sur le soutien de Neymar.

Lorsque Neymar inscrit le premier but de la rencontre à la 105e minute, le Brésil pensait avoir fait le plus dur. Toutefois, grâce à une force de caractère remarquable, la Croatie est parvenu à égaliser et à l'emporter aux tirs au but après les ratés de Rodrygo et de Marquinhos. Neymar n'a pas eu l'occasion de tirer, mais la star du PSG n'a pas manqué de soutenir son coéquipier

«Je suis avec toi pour toujours»

Coéquipiers en Seleçao et au PSG, Neymar et Marquinhos sont avant tout amis. Les deux Parisiens rêvaient tous les deux du titre suprême mais le rêve a été brisé par la Croatie en quart de finale. Si Marquinhos a manqué son tir au but lors de la séance, Neymar lui a adressé son soutien dans une conversation privée qu'il a partagée : « Je suis ton fan. Une erreur ne changera pas ce que je pense de toi. Je suis avec toi pour toujours et tu sais que je t’aime. Reste fort, profite de ta famille et n’oublie jamais qu’en plus d’être ton coéquipier, je suis ton ami. Je t’aime et on continue ensemble », a écrit le numéro 10 au défenseur par message, republié en story Instagram et relayé par Canal-Supporters.

«Nous seuls savons ce que nous avons traversé pour arriver ici»