Coupe du monde 2022 : Effondré, Neymar lâche un nouveau message poignant

La rédaction

Ce vendredi, un coup de tonnerre a frappé le Qatar lorsque le Brésil a été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde par la Croatie. Un traumatisme pour ce peuple de football et pour Neymar, toujours très touché par l'élimination. Ce nouvel échec avec la Seleçao est difficile à digérer pour le Parisien qui s'est de nouveau exprimé sur ses réseaux sociaux.

Neymar ne digère pas la défaite. En inscrivant le premier but de la rencontre à la 105e minute, le numéro 10 parisien pensait avoir fait le plus dur. Toutefois, les Croates sont parvenus à égaliser et se sont imposés à l'issue d'une séance de tirs au but où Neymar n'a même pas eu l'opportunité de se présenter face à Livakovic.

«Je n'ai toujours pas appris à perdre»

Inconsolable après la défaite en quart de finale, Neymar peine à digérer ce nouvel échec en Coupe du monde, après 2014 et 2018. Sur son compte Instagram , il s'est de nouveau exprimé : « La défaite fait encore très mal, nous étions si proches, si proches. Malheureusement ou heureusement, je n'ai toujours pas appris à perdre. Les défaites me rendent plus fort mais elles me font trop mal et je n'arrive toujours pas à m'y faire. De toute façon, il faut avancer ? la vie nous fait avancer, même si ça fait mal et que la blessure met du temps à guérir, il faut avancer. »

Coupe du monde 2022 : Aucun doute, ce sont les flops des quarts de finale https://t.co/5nMZYJPsyw pic.twitter.com/ztzKLX6nos — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

« Vivre avec cette défaite sera très difficile, elle me fait encore très mal »