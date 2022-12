Coupe du monde 2022 : Mourinho et Cristiano Ronaldo bientôt réunis au Portugal ?

Hugo Chirossel

S’il y a eu plusieurs surprises depuis le début de la Coupe du monde, l’élimination du Portugal en quart de finale face au Maroc (1-0) en fait partie. Une défaite qui pourrait d’ailleurs entraîner le départ de Fernando Santos, à la tête de la Seleção depuis 2014. Pour le remplacer, la Fédération portugaise de football aurait proposé le poste à José Mourinho.

Cette Coupe du monde va avoir des conséquences pour le Portugal. Favorite de la compétition, notamment après sa large victoire face à la Suisse en huitièmes de finale (6-1), la Seleção est tombée de haut samedi. Opposés au Maroc, les Portugais ont été éliminés dès les quarts de finale (1-0). Ce sont donc les Lions de l’Atlas qui défieront l’équipe de France pour une place en finale du Mondial 2022.

Coupe du Monde 2022 : Coup de tonnerre pour le Portugal après le Qatar https://t.co/56qmmUZ4jM pic.twitter.com/V3wncmi2Ci — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Fernando Santos sur le départ

Après l’élimination du Portugal, Fernando Santos n’avait clairement pas fermé la porte à un départ, lui qui est le sélectionneur depuis 2014. « Ce n'est pas le moment de répondre à cela. Demain, nous rentrons à Lisbonne et, comme d'habitude, le président et moi parlerons ensemble pour voir ce qui est le mieux pour le Portugal », a-t-il déclaré. D’après les informations d’ A Bola , Fernando Santos devrait bel et bien quitter son poste. Un accord à l’amiable devrait être trouvé, alors que son contrat court jusqu’en 2024.

José Mourinho pour le remplacer ?