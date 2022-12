Coupe du monde 2022 : Après Messi, il rêvait de l’Équipe de France

Thomas Bourseau

Sélectionneur de l’Arabie saoudite, Hervé Renard avait créé l’une des sensations de la phase de poules de la Coupe du monde au Qatar en sortant victorieux de son match face à l’Argentine (2-1). L’occasion pour le Français de rêver à une affiche de rêve face à l’Équipe de France lors de la phase à élimination directe.

Ce mardi soir, à 24 heures de la demi-finale de Coupe du monde opposant l’Équipe de France au Maroc et quelques minutes avant le coup d’envoi de la première demi-finale, à savoir Argentine - Croatie, Hervé Renard était invité à s’exprimer sur les ondes de RMC .

Après le succès face à l’Argentine, le plan saoudien était l’Équipe de France selon Hervé Renard

Le sélectionneur de l’Arabie saoudite, qui avait créé la sensation lors de la phase de poules en prenant le meilleur sur l’Argentine de Lionel Messi. Et après cette victoire saoudienne en ouverture (2-1), l’objectif était d’aller chercher une place qualificative pour le 1/8ème de finale de Coupe du monde au Qatar contre l’Équipe de France.

Équipe de France : Avec Benzema, Deschamps aurait fait une grosse erreur https://t.co/b50eO5Z8ue pic.twitter.com/ZszqL2228B — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

«C’était écrit, planifié»