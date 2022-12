Coupe du Monde 2022 : Cette star tacle Cristiano Ronaldo et lance un avertissement à Messi

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'Argentine de Lionel Messi affronte la Croatie de Luka Modric en demi-finale de la Coupe du Monde. Avant ce grand rendez-vous au Qatar, Ivan Perisic a égratigné Cristiano Ronaldo - éliminé par le Maroc avec le Portugal - et lancé un énorme avertissement au capitaine et numéro 10 de l'Albiceleste.

En mission avec l'Argentine pour remporter la première Coupe du Monde de sa carrière, Lionel Messi n'est plus qu'à deux victoires de réaliser son rêve. Qualifiée pour les demi-finale du Mondial au Qatar, l' Albiceleste de la Pulga aura la lourde tâche de défier la Croatie de Luka Modric ce mardi soir.

«Cristiano Ronaldo a participé à cinq Coupes du monde et il n'a pas réussi à en gagner une»

Alors qu'elle a fait tomber le Brésil en quart de finale, la Croatie compte bien créer une nouvelle fois la surprise en venant à bout de l'Argentine. D'ailleurs, lors de la dernière conférence de presse de sa sélection, Ivan Perisic a fait part de son immense ambition de battre l' Albiceleste de la Pulga , profitant de l'occasion pour revenir sur la défaite du Portugal de Cristiano Ronaldo face au Maroc.

«Messi essaie de faire la même chose pour l'Argentine, mais...»