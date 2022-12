Mercato - PSG : Messi recale deux clubs, le Qatar peut jubiler

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi est pleinement focalisé sur sa Coupe du monde alors que l’Argentine ira défier la Croatie en demi-finale. Néanmoins, le septuple Ballon d’Or va également devoir se tourner rapidement vers son avenir alors son contrat au PSG s’achève en juin prochain. Et visiblement, La Pulga aurait déjà une idée précise en tête au sujet de son avenir.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG s'active pour la prolongation de Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain. Pour le moment, la star argentine est concentrée sur la Coupe du monde, mais dès la semaine prochaine, son avenir sera au cœur des spéculations. Et le PSG semble bien avoir une longueur d'avance.

👇Transferts - PSG : Messi lâche une incroyable réponse à Al-Khelaïfi sur le mercato 👇 pic.twitter.com/L58Hv4HrZb — le10sport (@le10sport) December 9, 2022

Le Barça et la MLS s'éloignent pour Messi

En effet, selon les informations de La Cadena SER , l'option la plus probable pour l'avenir de Lionel Messi reste une prolongation au PSG. Et pour cause, conscient d'être toujours capable d'évoluer au plus haut niveau, l'ancien numéro 10 du Barça n'est pas chaud pour rejoindre la MLS malgré l'insistance de l'Inter Miami. Et concernant un retour au FC Barcelone, il n'existerait aucun contact entre entre les deux parties.

Le PSG va passer à l'action