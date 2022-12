Mercato : L'OM en rêve

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde permet toujours de découvrir certains joueurs, parfois suffisants en club mais épatants avec leur sélection. Au Qatar, le scénario se produit pour Azzedine Ounahi et Aïssa Laïdouni, révélations du Maroc et de la Tunisie. Vus par le monde entier, ils font saliver Pablo Longoria et l'OM.

Cet hiver, l'OM devrait se renforcer. Comme tout les dirigeants de club, Pablo Longoria est devant sa télévision pour regarder la Coupe du monde qui se dispute au Qatar. Deux profils auraient retenu l'attention du président de l'OM. Le club phocéen commence à se mettre à rêver.

Mercato - OM : C'est annoncé, un accord est trouvé dans ce dossier à 0€ de Longoria https://t.co/ixlulggr7Y pic.twitter.com/ZLuCpPXIOU — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Ounahi, la sensation marocaine

« J’ai été agréablement surpris par le numéro 8 marocain. Oh mon Dieu, d’où vient ce garçon ? Il a très bien joué, il m’a surpris » confiait Luis Enrique, sélectionneur de l'Espagne après la défaite de ses joueurs face au Maroc. Pour répondre au sélectionneur espagnol, Azzedine Ounahi vient de Ligue 1, plus précisément du SCO d'Angers. Le Marocain se sublime au Mondial et il pourrait quitter le club angevin dans les mois à venir selon son président Said Chabane. « Je me dis qu'en juin ils (Ounahi et Boufal) vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal » a avoué le président angevin sur les ondes de RMC . Selon Média Foot , l'OM serait l'un des clubs intéressés par la venue d'Azzedine Ounahi. Le compatriote d'Amine Harit n'est pas le seul mondialiste à avoir taper dans l'oeil de Pablo Longoria.

Un Olympico se prépare pour Laïdouni