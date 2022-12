Mercato : L'avenir de Messi totalement relancé par la Coupe du monde ?

Axel Cornic

A 35 ans et après une carrière bien remplie, Lionel Messi pourrait couronner son rêve au Qatar, en remportant la Coupe du monde. Pourtant, il devra bientôt se pencher sur son avenir, puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et dès le 1er janvier, il pourra s’engager avec d’autres clubs.

Tout le monde veut savoir si Lionel Messi réussira enfin à décrocher une Coupe du monde, seul titre qui manque encore à son palmarès. Mais du côté du PSG, on se demande surtout s’il prolongera ou non son contrat, qui se termine en juin prochain !

Luis Campos travaille en coulisses

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le PSG souhaite le prolonger et a ainsi mandaté Luis Campos, afin qu’il convainque Lionel Messi de prolonger son contrat. Actuellement, cette piste semble être la plus intéressante sous l’aspect sportif et économique, avec l’Argentin qui tourne autour des 30M€ par an.

Le plan de Beckham pour l’attirer à Miami

Mais elle n’est pas la seule, puisqu’en Espagne on parle régulièrement d’un retour au FC Barcelone. C’est pourtant vers les Etats-Unis et plus précisément Miami, que pourrait se diriger Lionel Messi. TMW assure qu’il est la priorité de David Beckham, propriétaire de l’Inter Miami qui souhaiterait recruter Luis Suarez et Cesc Fabregas, afin d’attirer également Messi.

Avec la Coupe du monde, Messi pourrait dire adieu à l’Europe