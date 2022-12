Coupe du monde 2022 : Messi écoeure la Croatie et envoie l'Argentine en finale

Arthur Montagne

La première demi-finale de la Coupe du monde n'a pas donné lieu à un gros suspens. Emmenée par un excellent Lionel Messi, auteur d'un but et d'une passe décisive, l'Argentine a largement dominé la Croatie (3-0) et file vers la finale qui se disputera dimanche à 16h. La Pulga peut donc encore croire à son rêve.