Coupe du monde 2022 : Cristiano Ronaldo, Griezmann, Ounahi… Les infos qu’il ne fallait pas manquer aujourd’hui

La rédaction

Alors que l’Argentine et la Croatie s’affrontent ce mardi pour une place en finale de la Coupe du monde 2022, il faudra attendre mercredi pour voir la rencontre entre la France et le Maroc. En marge de ce match, Walid Regragui a affiché les ambitions des Lions de l’Atlas. Un de ses joueurs, Azzedine Ounahi a d’ailleurs tapé dans l’œil du FC Barcelone. Didier Deschamps de son côté a encensé Antoine Griezmann, ce dernier avait d’ailleurs voulu mettre un terme à sa carrière internationale par deux fois. Enfin, ça bouge du côté du Portugal. Cristiano Ronaldo veut continuer avec la sélection, reste à savoir sous les ordres de quel entraîneur. José Mourinho pourrait succéder à Fernando Santos. Voici les informations à retenir de cette journée.

France : Griezmann a voulu claquer la porte des Bleus

Antoine Griezmann est une des pièces essentielles du dispositif de Didier Deschamps lors de cette Coupe du monde. Pourtant, le joueur de l’Atlético de Madrid a, par deux fois, voulu arrêter sa carrière internationale. En effet, L’Équipe indique que l’attaquant âgé de 31 ans avait éprouvé une forme de lassitude après le Mondial 2018, estimant ne pas toujours être reconnu à sa juste valeur. Il aurait également été affecté par le fait que la FFF ait refusé de prendre position en sa faveur pour l’obtention du Ballon d’Or. Didier Deschamps se serait alors déplacé à Madrid pour convaincre Antoine Griezmann de rester. Ce dernier aurait également eu des doutes sur son avenir avec les Bleus après l’Euro 2021, avant de finalement se résonner tout seul, dans une période où sa situation au FC Barcelone était très compliquée.



Plus d'informations ici.

Maroc : Une révélation de la Coupe du monde dans le viseur du FC Barcelone

Alors que le Maroc défiera l’équipe de France mercredi en demi-finale de la Coupe du monde, un joueur des Lions de l’Atlas attire particulièrement l’attention. En effet, Azzedine Ounahi est un des grands artisans de l’excellent parcours du Maroc lors du Mondial 2022. Luis Enrique avait été particulièrement impressionné par sa performance face à l’Espagne en huitièmes de finale et il semblerait qu’il ne soit pas le seul. Mundo Deportivo révélait ce lundi que le FC Barcelone était intéressé par le milieu de terrain d’Angers, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2026. Une information que le10sport.com est en mesure de confirmer, les Blaugrana devraient même faire une offre très prochainement afin de s’attacher les services d’Azzedine Ounahi.



Plus d'informations ici.

Equipe de France : Les vérités du Maroc sur le duel Mbappé-Hakimi https://t.co/b5L8YNLGa0 pic.twitter.com/z3WGQaewKJ — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Portugal : Mourinho pour remplacer Santos ?

« Ce n'est pas le moment de répondre à cela. Demain, nous rentrons à Lisbonne et, comme d'habitude, le président et moi parlerons ensemble pour voir ce qui est le mieux pour le Portugal . » Après l’élimination du Portugal face au Maroc en quart de finale de la Coupe du monde, Fernando Santos avait entretenu le flou au sujet de son avenir. À la tête de la sélection depuis 2014, A Bola indique qu’un accord à l’amiable devrait être trouvé afin qu’il quitte son poste, qui pourrait revenir à José Mourinho. En effet, d’après la Gazzetta dello Sport , l’entraîneur de l’AS Roma aurait été sollicité par la Fédération portugaise de football. Le Special One serait intéressé, d’autant plus qu’il pourrait conserver son poste sur le banc de la Louve . En revanche, sa signature serait difficile à boucler.



Plus d'informations ici.

Maroc : Les Lions de l’Atlas préviennent les Bleus

Après avoir éliminé l’Espagne et le Portugal, le Maroc s’attaque à l’équipe de France. Première sélection africaine à atteindre les demi-finales d’une Coupe du monde, les Lions de l’Atlas ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin. Présent ce lundi en conférence de presse, Walid Regragui a prévenu : ses hommes sont prêts à réaliser un nouvel exploit. « On veut aller en finale et gagner. On est prêt à tout pour arriver à cet objectif. On aura une énergie extraordinaire demain (mercredi). Dire qu’on est satisfaits d’avoir atteint les demi-finales, ça nous convient pas. Ça sera peut-être la seule chance de la gagner. (...) On aura une énergie extraordinaire demain. On n'est pas fatigués, demain on va courir », a notamment déclaré le sélectionneur du Maroc.



Plus d'informations ici.

France : Deschamps dithyrambique envers Griezmann

Étincelant depuis le début de la Coupe du monde, Antoine Griezmann évolue dans un rôle un peu différent qu’à l’accoutumée avec l’équipe de France. En effet, le joueur de l’Atlético de Madrid joue plus bas, presque comme un relayeur, ce qui lui convient tout à fait, comme l’a confié Didier Deschamps en conférence de presse. « Antoine (Griezmann) a été très bon. C'est un joueur qui a cette capacité à changer le visage de l'équipe. Il a un gros volume de jeu, il amène sa touche technique, dans un rôle différent certes, mais qui lui va très bien. Il prend autant de plaisir à tacler qu'à faire une passe », a confié le sélectionneur des Bleus .



Plus d'informations ici.

Portugal : Cristiano Ronaldo veut continuer