Équipe de France : Gonflé à bloc, le Maroc lance un énorme avertissement aux Bleus

Amadou Diawara

Après avoir écarté la Belgique, l'Espagne et le Portugal, le Maroc tentera de réaliser un nouvel exploit face à la France en demi-finale du Mondial au Qatar. Malgré le statut de champions du monde des Bleus, les Lions de l'Atlas sont déterminés à décrocher leur place en finale, comme l'a affirmé le sélectionneur Walid Regragui.

Ce mercredi soir, le Maroc va se frotter à la France, championne du monde en titre, en demi-finale du Mondial au Qatar. Après avoir sorti la Belgique, l'Espagne et le Portugal lors des tours précédents, les Lions de l'Atlas sont prêts à faire tomber les Bleus , comme l'a annoncé Walid Regragui en conférence de presse ce mardi matin.

Mercato : L'Arabie Saoudite sort du silence pour Cristiano Ronaldo https://t.co/ZcUDz1jmAm pic.twitter.com/kh5MBQgLj3 — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

«J’espère que la France ne nous respectera pas»

« On est venu changer les mentalités de notre continent. Je veux être en finale. J’espère que la France ne nous respectera pas, car ça sera difficile dans le cas contraire. (...) J’ai la double nationalité. C’est un honneur et un plaisir de jouer la France, mais ce n’est que du football. Moi jouer la France le Brésil etc, ce que je veux c’est juste me qualifier. Ce qui m’intéresse c’est gagner et jouer la meilleure équipe du monde » , a affirmé Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, avant d'en rajouter une couche.

«On veut aller en finale et gagner, on est prêt à tout pour arriver à cet objectif»