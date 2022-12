Équipe de France : Nouvelle bombe sur Griezmann, il voulait tout plaquer

Amadou Diawara

Au plus mal après le Ballon d'Or 2018 et l'Euro 2021, Antoine Griezmann aurait pensé à claquer la porte des Bleus à deux reprises. Mais heureusement pour l'équipe de France, Didier Deschamps a su prendre les choses en main avec son numéro 7. En effet, le sélectionneur tricolore a trouvé les mots pour convaincre Antoine Griezmann de ne pas prendre sa retraite internationale.

Malgré ses difficultés à l'Atlético lors du début de saison, Antoine Griezmann est étincelant en équipe de France depuis le début de la Coupe du Monde au Qatar. Et pourtant, le numéro 7 des Bleus aurait pu ne pas être du rendez-vous.

Griezmann a voulu la claquer la porte des Bleus

Selon les informations de L'Equipe , Antoine Griezmann aurait pensé à claquer la porte des Bleus à deux reprises ces dernières années : une première fois au printemps 2019 et une deuxième fois après l'Euro 2021. Après la Coupe du Monde 2018 remporté par la France, le numéro 7 de Didier Deschamps aurait éprouvé une sorte de lassitude. En effet, Antoine Griezmann aurait eu le sentiment de ne pas être toujours reconnu à sa juste valeur dans son pays. D'ailleurs, il aurait été affecté par le fait que la FFF ait refusé de prendre position pour le Ballon d'Or, alors qu'il était en concurrence avec Raphaël Varane et Kylian Mbappé pour remporter le Graal. Mais heureusement pour l'équipe de France, Didier Deschamps est intervenu et a réussi à régler la situation. A en croire le média français, le sélectionneur des Bleus se serait déplacé à Madrid pour rencontrer Antoine Griezmann et lui expliquer qu'il ne pouvait pas mettre un terme à sa carrière à 28 ans, sachant que sa présence dans le groupe était fondamentale et qu'il avait encore une très belle page à écrire en Bleu .

Deschamps a convaincu Griezmann de continuer