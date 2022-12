Coupe du Monde : Une pépite marocaine au FC Barcelone ? Le 10 Sport confirme !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Prochain adversaire de l’équipe de France, le Maroc voit émerger de nombreuses pépites lors de cette Coupe du Monde. Le milieu de terrain du SCO Angers, Azzedine Ounahi, en fait partie. D’après Mundo Deportivo, le FC Barcelone serait sur ses talons. Des informations que le10sport.com est en mesure de confirmer.

Le Maroc est aux portes d’un immense exploit. A l’aube de la première demi-finale de son histoire, comme celle des équipes africaines qui n’ont jamais dépassé le stade des quarts de finale d’un Mondial, l’effervescence est à son comble. Un événement de taille pour une génération marocaine gorgée de talents. Parmi eux, le jeune Azzedine Ounahi. A 22 ans, il explose au grand jour et devient l’une des révélations du Mondial qatari.

Le Barça va faire une offre

Après avoir impressionné le sélectionneur espagnol, Luis Enrique (« J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé… Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien ! Il m'a surpris »), Azzedine Ounahi a tapé dans l’œil de plusieurs écuries européennes. Ce lundi, Mundo Deportivo révèle même que le grand FC Barcelone serait sur le coup. Une information que le10sport.com est en mesure de confirmer. Le Barça fait bien partie des prétendants pour le jeune Ounahi. Et selon nos sources, une offre devrait même arriver très rapidement auprès d’Angers…

Angers prêt à le vendre