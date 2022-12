Mercato - OM : Longoria plombé par Barcelone sur ce transfert ?

Arnaud De Kanel

La Coupe du monde au Qatar est en train d'affoler le marché des transferts. Le Maroc réalise un parcours d'anthologie et certains de ses héros pourraient rejoindre des clubs plus huppés après le tournoi. A commencer par Azzedine Ounahi, pisté par l'OM mais également le FC Barcelone. La menace est à prendre au sérieux pour Pablo Longoria.

Bonne surprise du Mondial, Azzedine Ounahi prend une autre dimension avec le Maroc. Impressionnant face à l'Espagne et au Portugal, son avenir semble s'écrire loin de son club actuel, le SCO d'Angers. En France, l'OM lui ferait les yeux doux. Mais voilà qu'un cador pourrait contrecarrer les plans de Pablo Longoria.

Angers s'attend à un départ d'Ounahi

Sur les ondes de RMC , Said Chabane, président d'Angers, ne se fait pas d'illusion pour sa pépite de 22 ans. Il sait bien qu'il sera compliqué pour le club angevin de conserver Ounahi. « Je me dis qu'en juin ils (Ounahi et Boufal) vont partir, ou qu’en janvier ils vont partir. On se prépare à tout, on a eu une réunion cet après-midi avec le coach et le coordinateur sportif pour essayer d’envisager tous les scénarios possibles et ne pas se retrouver le bec dans l’eau si jamais ça devait arriver. Vous savez bien qu’on ne peut jamais retenir un joueur qui veut partir. Est-ce que ça appelle déjà ? Ça appelle pas mal » a-t-il affirmé.

L'OM se tient prêt...

Les performances d'Ounahi n'ont pas échappé à Pablo Longoria, dans tout les bons coups sur le mercato. Média Foot faisait écho d'un intérêt de l'OM pour l'international marocain de 22 ans. Or, un grand danger arrive dans ce dossier.

...le Barça aussi !