Équipe de France : Transformé au Qatar, il lance un énorme avertissement avant le Maroc

Amadou Diawara

En difficulté lors de ses premières sélections en Bleu, Jules Kounde renait de ses cendres depuis que Didier Deschamps l'a lancé en Coupe du Monde. Interrogé avant la demi-finale face au Maroc, le défenseur du FC Barcelone - qui connait très bien deux joueurs adverses - a lancé un avertissement à ses coéquipiers français.

Auteur de débuts poussifs en Bleu , Jules Kounde a profité de la descente aux enfers de Benjamin Pavard pour se relancer. Aligné depuis le deuxième match de la France en phase de poules de la Coupe du Monde face au Danemark, le défenseur du FC Barcelone est monté peu à peu en puissance au fil de la compétition, jusqu'à devenir une valeur (presque) sûre de Didier Deschamps.

Equipe de France : Benzema au Qatar pour la finale, le Real Madrid valide https://t.co/urqFHy6Vg1 pic.twitter.com/3d0WKmEx3z — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

«Il va falloir être patient et surtout mettre de l'intensité»

Alors qu'il devrait être titularisé face au Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde ce mercredi soir, Jules Kounde s'est enflammé avant de disputer cette rencontre au sommet. « Très excité, très motivé de jouer ce match. On est déjà dans les derniers préparatifs, les derniers détails, avant d'attaquer. (...) C'est le sujet de toutes les conversations, on est déjà en plein dedans. On en discute à table, à l'entraînement, tout le temps. Parce qu'on a envie, on est motivés, on est déterminés à aller chercher cette place en finale » , a déclaré Jules Kounde, avant de lancer un avertissement à ses partenaires français.

«C'est une équipe qui joue avec énormément de cœur»