Equipe de France : Le clan Mbappé se livre sur le duel avec Hakimi

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, lors de la rencontre entre la France et le Maroc, ce sont deux amis qui seront face-à-face. En effet, Achraf Hakimi aura pour adversaire direct Kylian Mbappé, dont il est très proche depuis son arrivée au PSG. Alors qu'il faudra mettre cette amitié de côté le temps d'un match, dans le clan Mbappé, on s'est livré sur ce duel avec Hakimi.

Le match de Coupe du monde entre la France et le Maroc est aussi une rencontre entre des joueurs qui se connaissent très bien. Et tous les regardes se tournent notamment vers Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. Très proches au PSG, les deux coéquipiers en club seront adversaires ce mercredi soir. Et l'enjeu est au rendez-vous : une place en finale du Mondial.

Équipe de France : Pas de sentiment pour Kylian Mbappé, c’est annoncé https://t.co/HA1zJ8oVjL pic.twitter.com/A0rFoG3By4 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

« Un vrai membre de sa famille »

Kylian Mbappé contre Achraf Hakimi. Ce duel s'annonce spectaculaire. Et pour Le Parisien , le clan Mbappé a annoncé la couleur à ce sujet, confiant : « Face au Maroc, ce n’est pas contre un pote de Five que Kylian va jouer sa place en finale, mais face à quelqu’un qu’il considère comme son frangin, un vrai membre de sa famille ! ».

Les « inséparables »