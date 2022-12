Equipe de France : Les vérités du Maroc sur le duel Mbappé-Hakimi

Thibault Morlain

Ce mercredi, la France affronte le Maroc pour une place en finale de la Coupe du monde. Une rencontre qui verra s'opposer de nombreux joueurs qui se connaissent très bien. Les regards se tournent alors notamment vers le duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, ennemis d'un soir eux qui sont pourtant très proches au PSG. De quoi faire réagir Walid Regragui.

Depuis l'été 2021 et son transfert au PSG, Achraf Hakimi est très proche de Kylian Mbappé. Que ce soit sur ou en dehors des terrains, les deux joueurs s'entendent à merveille. Une amitié très forte qui sera mise à mal et de côté ce mercredi lors du match entre l'équipe de France et le Maroc en Coupe du monde pour une place en finale. En effet, Hakimi aura Mbappé comme adversaire direct dans un duel qui s'annonce incroyable.

Équipe de France : Giroud cartonne au Qatar, Ibrahimovic lui déclare sa flamme https://t.co/hiKBtTHWn0 pic.twitter.com/PJ3A3w13Nx — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

« Deux champions qui ne vont pas se faire de cadeaux »

Présent en conférence de presse ce mardi, Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, a annoncé la couleur pour ce duel entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi. « Il s’entraîne avec lui tous les jours. On ne va pas mettre en place un dispositif spécial pour Kylian. Deux champions qui ne vont pas se faire de cadeaux. Achraf est surmotivé pour battre son copain », a-t-il assuré devant les journalistes.

« Il faudra que je détruise mon ami »