Équipe de France : Les Bleus analysent le Maroc et lancent un avertissement

Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’équipe de France s’apprête à défier le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde, ils devront donc faire attention à ne pas se laisser surprendre par le style très particulier de leurs adversaire comme ce fut le cas pour les nations précédentes. Mais les Bleus l’annoncent, ils ne tomberont pas dans la facilité.

Forcément favorite de la demi-finale de Coupe du Monde à venir mercredi contre le Maroc de par son statut de tenante du titre, l’équipe de France a hérité d’un gros morceau avec la grande sensation de ce Mondial 2022. La sélection de Walid Regragui, qui a entraîné la chute de la Belgique, de l’Espagne et du Portugal, aura donc de solides arguments à faire valoir face aux Bleus . Mais les hommes de Didier Deschamps sont prévenus, et ils ne veulent pas se laisser surprendre…

France-Maroc : Le match des retrouvailles ! https://t.co/lsbFcvKVKZ pic.twitter.com/GvUJd4lrGK — le10sport (@le10sport) December 12, 2022

« On a l’expérience pour ne pas tomber das le piège »

Interrogé en conférence de presse ce lundi, Raphaël Varane assure que l’équipe de France ne prendra pas de haut cette équipe du Maroc : « On a assez d'expérience pour ne pas tomber dans ce piège. Si le Maroc est à ce niveau-là, ce n'est pas un hasard, c'est une équipe qui défend très bien. Ce qui nous attend va être très compliqué, il ne faut surtout pas tomber dans la facilité, se donner à fond et batailler jusqu'au bout (…) Il y a une force collective qui se dégage. C'est une équipe solidaire. Ils ont des forces également en contre-attaque, sur coup de pied arrêté ou sur des actions individuelles. On s'attend à beaucoup d'adversité », indique le défenseur de Manchester United.

« Le Maroc n’est plus une surprise »