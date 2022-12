Équipe de France : Le Maroc dévoile son arme anti-Mbappé

Arthur Montagne

Mercredi soir, le Maroc tentera d’entrer encore un peu plus dans l’histoire à l’occasion du choc contre l’équipe de France en demi-finale de la Coupe du monde. Pour cela les Lions de l’Atlas devront museler Kylian Mbappé. Et cela tombe bien puisque Walid Regragui est persuadé d’avoir l’arme fatale à savoir Achraf Hakimi.

C'est la grande sensation de la Coupe du monde. Après avoir éliminé la Belgique en phase de groupes, puis l'Espagne aux tirs-au-but et enfin le Portugal en quarts de finale (1-0), le Maroc est devenu le premier pays africain à sa qualifier pour les demi-finales d'un Mondial. Les Lions de l'Atlas affronteront l'équipe de France et devront notamment bloquer Kylian Mbappé. Mais Walid Regragui, le sélectionneur marocain, a confiance en Achraf Hakimi, coéquipier et ami du crack de Bondy au PSG.

Équipe de France : Gonflé à bloc, le Maroc lance un énorme avertissement aux Bleus https://t.co/pc5hnGu5iw pic.twitter.com/VU0bgugYpT — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

Le Maroc a confiance en Hakimi

« Hakimi connaît mieux que moi Mbappé. On ne va pas faire un plan anti-Mbappe. Car malheureusement, il n’y a pas que lui. Quand on connaît le niveau de Griezmann entre les lignes… Mais Hakimi est un grand champion donc je n’ai aucune inquiétude », lance-t-il en conférence de presse, avant d'évoquer le match plus en détails et les ambitions du Maroc contre l'équipe de France.

«Il faudra être fort pour nous sortir»