Équipe de France : Lloris envoie un message clair sur le duel Mbappé-Hakimi

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, la France et le Maroc vont se disputer une place en finale de la Coupe du Monde. Lors de cette rencontre, on devrait assister à un match dans le match entre Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, amis et coéquipiers au PSG. Interrogé sur ce duel en conférence de presse, Hugo Lloris a fait passer un message clair.

Grande surprise de cette Coupe du Monde, le Maroc se frottera à la France ce mercredi soir en demi-finale. Lors de ce choc inédit, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi vont se livrer un match dans le match.

Coupe du Monde 2022 : Le Maroc au coeur d'une polémique raciste en Italie https://t.co/dznEKAnkQ1 pic.twitter.com/vFRhV6EPTb — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

«A partir du moment ou tu représentes ton pays dans une Coupe du monde...»

Coéquipiers au PSG, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont très proches depuis le début de leur cohabitation au Parc des Princes. Amis dans la vie, les deux joueurs parisiens vont devoir se frotter l'un à l'autre lors de France-Maroc, et ce, parce qu'ils seront dans le même secteur sur le terrain. Kylian Mbappé étant positionné ailier gauche, tandis qu'Achraf Hakimi évolue dans le couleur droit de la défense des Lions de l'Atlas .

«... ton esprit de compétiteur prend le dessus»