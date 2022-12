Coupe du monde 2022 : Modric est furieux, il dézingue un arbitre

La rédaction

Mardi soir, la Croatie a été éliminée en demi-finale de Coupe du monde après une large défaite (0-3) contre l'Argentine. Le rêve d'une deuxième finale consécutive et d'un sacre mondial s'est arrêté pour les Croates tandis que Luka Modric digère mal cette défaite. En effet, le milieu de terrain a été particulièrement tranchant sur l'arbitrage de la rencontre.

En demi-finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, la marche était trop haute pour la Croatie. Alors que les coéquipiers de Luka Modric ont créé la sensation en quart de finale après un match renversant contre le Brésil, ils se sont cette fois-ci heurtés ce mardi à la défense de fer de l'Albiceleste, impitoyable en contre, qui a largement dominé les débats 3-0.

«Orsato est l'un des pires arbitre que je connaisse»

Lors de la demi-finale opposant l'Argentine à la Croatie, Daniele Orsato était en charge de l'arbitrage, et l'Italien n'a pas été à la hauteur selon Luka Modric : « Je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais aujourd'hui, il m'est impossible de ne pas le faire. [Orsato] est l'un des pires que je connaisse et je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, car je l'ai déjà rencontré et je n'ai jamais gardé un bon souvenir de lui. C'est un désastre », a confié le milieu croate à TyC Sports après la défaite.

Un pénalty litigieux

La déclaration tranchante de Luka Modric fait certainement référence à la première décision arbitrale controversée du match, celle où Daniele Orsato siffle un pénalty en faveur de l'Argentine après une faute de Livakovic. Si la défaite est difficile à digérer, Luka Modric va devoir se remobiliser afin de disputer le match pour la troisième place ce samedi (16h) face au perdant de Maroc-France.