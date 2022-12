Coupe du monde 2022 : La grosse sortie de Modric sur Messi et l'Argentine

La rédaction

Ce mardi (20h), la Croatie affronte l'Argentine en demi-finale de Coupe du monde. Un parcours de nouveau exceptionnel pour les hommes de Zlatko Dalic, finalistes en 2018. Pour accéder à la finale, il faudra se défaire de l'Albiceleste, portée par Lionel Messi qui a d'ailleurs été encensé par le leader croate Luka Modric.

Finaliste en 2018, la Croatie confirme au Qatar et a atteint le dernier carré de la compétition après une victoire sensationnelle contre le Brésil en quart de finale. Menés 0-1 en prolongation, les Croates sont parvenus à égaliser puis à l'emporter à l'issue de la séance de tirs au but grâce à un immense Livakovic. Les coéquipiers de Luka Modric ont désormais rendez-vous avec l'Argentine.

«Bien sûr que Leo est très grand»

Dans un entretien accordé à la chaîne Television Espagnola , Luka Modric s'est confié sur son état d'esprit avant d'aborder cette demi-finale face à l'Argentine : « Nous n'aimerions pas aller aux tirs au but, mais nous sommes prêts à gagner avec tout le monde. Je veux jouer une autre demi-finale contre une grande équipe , c'est ce que je veux, pas seulement contre un joueur », a confié le milieu de terrain madrilène avant de s'exprimer sur Lionel Messi : « Bien sûr que Leo (Messi) est très grand, c'est leur meilleur joueur, et nous allons avoir beaucoup de difficultés à l'arrêter, mais nous sommes prêts et nous allons tout donner. J'espère que ce sera suffisant pour être en finale. Lorsque ces moments arrivent, nous montrons un esprit très fort, ce qui est nécessaire. »

«Nous sommes convaincus que tout se passera bien»