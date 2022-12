Coupe du monde 2022 : Ronaldo, Marquinhos... Le plus gros flop des quarts est désigné

Arnaud De Kanel

Avec sa victoire face à l'Angleterre, l'équipe de France est venue terminer en beauté les quarts de finale de ce Mondial au Qatar. Les demies sont connues et on y retrouvera l'Argentine, la Croatie et le Maroc aux côtés des Bleus. En revanche, Marquinhos, Cristiano Ronaldo ou encore Virgil van Dijk ne seront pas là. Décevantes, les trois superstars font parties de nos flops des quarts.

Le Portugal de Cristiano Ronaldo et le Brésil de Neymar ne verront pas les quarts de finale. Surpris par le Maroc et la Croatie, les deux mastodontes ont vécu une véritable désillusion, au même titre que les Pays-Bas et l'Angleterre, battus de justesse. L'heure est au bilan après ce tour fatidique. Voici les flops des quarts de finale.

Coupe du monde 2022 : A cause de l'équipe de France, il va vivre un cauchemar https://t.co/w55XAPbWg1 pic.twitter.com/g145capiK8 — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Cristiano Ronaldo, symbole d'un Portugal désemparé

Que s'est-il passé avec la sélection portugaise ? Epatante au tour précédent face à la Suisse (6-1), la Seleçao Das Quinas est passée à côté de sa rencontre. Du sélectionneur Fernando Santos à Cristiano Ronaldo, le Portugal a tout fait à l'envers. Santos n'a pas fait les bons choix, son équipe étant incapable de briser le mur érigé par les Marocains. Entré en jeu en cours de match, Ronaldo n'a pas su renverser la situation alors que ses coéquipiers couraient après le score. Sa dernière sortie en Coupe du monde laissera un gout d'inachevé. Seuls Pepe, Joao Felix et Bruno Fernandes sont sortis du lot. Tellement décevant.

Marquinhos, le sort s'acharne

Le défenseur brésilien est maudit. Il en a vécu des scénarios catastrophes avec le PSG, lui qui était présent dans toutes les remontadas subies par le club de la capitale en Champions League. Il y a quelques mois, c'est lui qui avait dévié la frappe de Karim Benzema dans ses propres filets. Face à la Croatie, il est encore mêlé à un but salvateur de l'adversaire. Lorsque Petkovic frappe, il dévie légèrement la balle et empêche Alisson d'intervenir. Quelques minutes plus tard, il a raté le dernier tir au but brésilien en envoyant le ballon sur le poteau. A la différence du Portugal, le Brésil a répondu présent mais est tombé sur un Dominik Livakovic en feu.

Virgil van Dijk, leader déchu

Le défenseur central de Liverpool, capitaine des Pays-Bas, est en retard sur l'ouverture du score Argentine. Il n'a jamais inquiété Lionel Messi, en démonstration sur la pelouse. Il s'est réveillé en fin de rencontre à l'instar de ses coéquipiers mais a craqué mentalement, certainement usé par les coups de vice argentins. Premier néerlandais à s'élancer lors des tirs au but, il a manqué sa tentative, repoussée par Emiliano Martinez. Le leader a failli.