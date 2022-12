Coupe de Monde 2022 : L’historique de l’équipe de France contre le Maroc

La rédaction

Ce mercredi soir, l’équipe de France et le Maroc s’affrontent pour rejoindre l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022. C’est la sixième fois dans l’histoire que les Bleus et les Lions de l’Atlas sont opposés, mais la première fois lors d’une compétition internationale, les autres rencontres ayant toutes eu lieu dans le cadre de matchs amicaux. Une confrontation qui a bien souvent tourné en la faveur des Tricolores.

Après la victoire de l’Argentine face à la Croatie (3-0), c’est au tour de la France et du Maroc de se disputer une place en finale de la Coupe du monde 2022. Pour espérer défendre leur titre face à Lionel Messi et ses coéquipiers, les Bleus devront se défaire des Lions de l’Atlas , eux qui n’ont encaissé qu’un seul but depuis le début de la compétition et qui ont réussi à éliminer l’Espagne et le Portugal lors des tours précédents. Il faut remonter 34 ans en arrière pour retrouver la trace de la première confrontation entre les deux nations.

Coupe du monde 2022 : France-Maroc, l'Argentine a tranché pour la finale https://t.co/YgsZHvfXjY pic.twitter.com/zRbNW0fOZ8 — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

5 février 1988

C’était le 5 février 1988 au Stade Louis-II, une rencontre amicale à l’issue de laquelle les Bleus l’avaient emporté (2-1). Abdelmajid Lemriss avait été auteur de l’ouverture du score, contre son camp, avant d’égaliser avant la pause. Yannick Stopyra avait ensuite donné l’avantage à l’équipe de France en seconde période.

29 mai 1998

La France et le Maroc ne s’étaient plus affrontés depuis 10 ans, avant le 29 mai 1998. Afin de se préparer pour la Coupe du monde, les Tricolores et les Lions de l’Atlas avaient joué un match amical au Stade Mohammed-V de Casablanca. Le temps réglementaire n’avait pas suffi pour départager les deux équipes, le score étant de 2-2, après des buts de Laurent Blanc et Youri Djorkaeff côté français, tandis que Salaheddine Bassir avait inscrit un doublé. La rencontre s’était alors jouée aux tirs au but, où les Marocains l’avaient emporté (6-5 tab).

20 janvier 1999

Un an plus tard, le 20 janvier 1999, les deux équipes se sont retrouvées à Marseille, au Stade Vélodrome, une nouvelle fois dans le cadre d’un match amical. Les Bleus se sont imposés par un but d’écart (1-0), une réalisation encore signée Youri Djorkaeff.

6 juin 2000

Il n’a pas fallu attendre longtemps pour que les sélections des deux pays se rencontrent de nouveau. Le 6 juin 2000, avant le début de l’Euro, l’équipe de France et le Maroc se sont retrouvés au Stade Mohammed-V. Une rencontre largement remportée par les Bleus (1-5). Les Français menaient d’un but à la pause, signé Thierry Henry. Youri Djorkaeff avait aggravé l’avance française au retour des vestiaires, avant que Nourreddine Naybet ne réduise l’écart. La France avait ensuite enfoncé le clou grâce à des réalisations de Christophe Dugarry, Nicolas Anelka et Sylvain Wiltord.

16 novembre 2007