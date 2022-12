Coupe du monde 2022 : Le Maroc avertit la France et Mbappé

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, c'est une place en finale de Coupe du monde qui se joue entre la France et le Maroc. Enchainant les surprises depuis le début du tournoi, les Lions de l'Atlas espèrent faire tomber les champions du titre en titre. Et malgré Kylian Mbappé en face, les hommes de Walid Regragui rêvent de l'exploit.

Qui rejoindra l'Argentine en finale de la Coupe du monde ? Suite à la qualification des coéquipiers de Lionel Messi face à la Croatie, il ne reste plus qu'un ticket. Et il se joue ce mercredi entre l'équipe de France et le Maroc. Après l'Espagne et le Portugal, les Lions de l'Atlas peuvent réaliser un nouvel exploit et les hommes de Walid Regragui ne sont clairement pas impressionnés par le défi qui les attend.

Équipe de France : Le Maroc dévoile son arme anti-Mbappé https://t.co/1d5Edk0Wq8 pic.twitter.com/KQLeU0XLNy — le10sport (@le10sport) December 14, 2022

Le Maroc n'a « pas peur »

Sur le papier, l'équipe de France part avec le statut de favori face au Maroc, d'autant plus que Didier Deschamps peut compter sur un Kylian Mbappé en feu au Qatar. Pas de quoi impressionner le Maroc. Ce mercredi, pour Marca , Sofyan Amrabat a clairement averti les Bleus, lâchant : « Nous n'avons pas peur de la France, ni de Mbappé ».

Comment briser le verrou du Maroc ?