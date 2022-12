Coupe du Monde : Les grandes surprises de l’histoire dans le dernier carré

Pierrick Levallet

Grande surprise de cette Coupe du monde 2022, le Maroc s'est hissé jusqu'en demi-finale. Les Lions de l'Atlas ont déjoué tous les pronostics pour aller aussi loin dans la compétition. Par le passé, d'autres nations ont eu le même parcours que les Marocains, eux qui n'étaient clairement pas attendus à ce niveau au Mondial.

Cette année, la Coupe du monde a regorgé de surprises. Mais la plus grande de toutes a certainement été l’éclosion du Maroc. Tombeurs de la Belgique en phase de poule, puis de l’Espagne et du Portugal, les hommes de Walid Regragui se sont hissés jusqu’en demi-finale du Mondial. Les Lions de l’Atlas affronteront l’Équipe de France de Didier Deschamps pour une place en finale. Le Maroc a choqué son monde sur cette édition de la Coupe du monde, comme d’autres nations par le passé.

Equipe de France : Les vérités du Maroc sur le duel Mbappé-Hakimi https://t.co/b5L8YNLGa0 pic.twitter.com/z3WGQaewKJ — le10sport (@le10sport) December 13, 2022

L’Uruguay et la Corée du Sud ont surpris du monde

En 2010, l’Uruguay n’était pas vraiment attendu. Et pourtant, menée par un Diego Forlan éblouissant, la Celeste sortira du groupe A en tête, devant le Mexique, l’Afrique du Sud et l’Équipe de France. Une victoire contre la Corée du Sud puis une autre aux tirs au but contre le Ghana permettront à l’Uruguay de se hisser jusqu’en demi-finale, avant d’être éliminé par les Pays-Bas. Quelques années plus tôt, les Coréens avaient eux-aussi choqué le monde entier. Pays hôte du Mondial en 2002 avec le Japon, la Corée du Sud s’est montrée à la hauteur de l’événement. Première de sa poule devant les Etats-Unis et le Portugal, elle surprend l’Italie puis l’Espagne aux tirs au but avant de voir son aventure se terminer face à l’Allemagne aux portes de la finale. Park Ji-sung et les siens s’inclineront ensuite face à la Turquie et termineront quatrièmes de la Coupe du monde.

La Croatie de Suker et la Suède de Larsson ont épaté

Si la Croatie est aujourd’hui un outsider reconnu aux yeux du monde, cela n’était pas vraiment le cas en 1998. Et pourtant, grâce à Davor Suker, la Vatreni ira jusqu’en demi-finale du Mondial en France. Et elle n’était pas loin de décrocher son billet pour la finale, avant que Lilian Thuram ne mette fin aux espoirs croates. L’édition précédente, en 1994, c’est la Suède qui était la grande surprise de la Coupe du monde. L’équipe de Thomas Ravelli, Henrik Larsson ou encore Tomas Brolin sort deuxième de son groupe, juste derrière le Brésil. Après des victoires contre l’Arabie Saoudite puis la Roumanie, la Suède se retrouve de nouveau face au Brésil de Romario. Et contrairement à leur rencontre en phase de poule, qui s’est soldée par un match nul, la sélection suédoise sera défaite par la Seleçao .

Avant 2018, la Belgique était déjà dans le dernier carré