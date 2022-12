Coupe du monde 2022 : Mbappé, Messi... Les plus gros France-Argentine de l'histoire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vainqueur du Maroc (2-0) en demi-finale, la France a l’occasion de remporter une deuxième Coupe du monde d’affilée au Qatar. Il faudra pour cela se défaire de l’Argentine de Lionel Messi, un adversaire bien connu des Bleus, qui avaient fait tomber l’Albiceleste en Russie il y a quatre ans. Néanmoins, l’équipe sud-américaine ne rappelle pas toujours d’excellents souvenirs à la sélection tricolore. Retour en arrière.

Quatre années après son sacre en Russie, la France s’offre une deuxième finale d’affilée après sa victoire contre le Maroc (2-0) mercredi. Un succès obtenu non sans difficulté grâce à des buts de Théo Hernandez (5e) et Randal Kolo Muani (79e), permettant aux hommes de Didier Deschamps de retrouver l’Argentine. La veille, l’ Albiceleste n’a pas tremblé face à la Croatie (3-0), grâce notamment à Lionel Messi, buteur et passeur décisif, auteur d’une nouvelle prestation remarquable. La star du PSG est en mission pour ramener une troisième étoile à sa sélection et marcher sur les traces de Diego Maradona. Un sentiment de revanche règne d’ailleurs en Argentine, où le huitième de finale de l’édition de 2018 est encore dans les esprits.

"Second poteau Pavard" et le phénomène Mbappé, la victoire de 2018

L’opposition entre les deux pays n’est pas une grande première en Coupe du monde. Difficile d’oublier la rencontre survenue en Russie (4-3) au cours de laquelle les joueurs des deux équipes s’étaient livré une grosse bataille pour obtenir leur billet pour les quarts de finale, permettant à Kylian Mbappé de se révéler aux yeux du monde entier. Ce jour du 30 juin 2018, l’attaquant du PSG âgé de 19 ans confirme toutes les attentes placées en lui en débutant le match par une course exceptionnelle de 70 mètres débouchant sur un penalty et le but d'Antoine Griezmann. Le Bondynois ne s’arrêtera pas là et inscrira un doublé en quatre minutes afin de sceller la victoire fondatrice des Bleus alors que le score était de 2 à 2. Peu avant, c’est Benjamin Pavard qui entrera dans l’histoire avec sa demi-volée devenue mythique finissant dans la lucarne opposée de Franco Armani. La réduction du score argentine dans le temps additionnel par Sergio Agüero n'empêchera pas la France de poursuivre son épopée.

Première défaite pour les débuts de la Coupe du monde en 1930

Ce huitième de finale marque seulement la troisième confrontation entre les deux équipes dans un Mondial. Il aura fallu attendre quarante ans pour voir leur chemin se recroiser dans la compétition, alors que l’Argentine avait jusqu’ici toujours pris l’avantage sur l’équipe de France. A l'occasion de la première Coupe du monde en 1930, les Bleus s’inclinent lors de son deuxième match de poule (0-1) alors que la place de leader est directement qualificative pour les demies. Luigi Monti inscrit l’unique but de la rencontre marquée par l’incroyable décision de l'arbitre brésilien Gilberto de Almeida Rêgo, donnant le coup de sifflet final à la 84e minute. Il rappellera finalement les 22 acteurs partis à la douche pour jouer les six dernières minutes.

Deuxième revers lors du Mondial 78 controversé en Argentine

En 1978, le contexte est bien différent dans ce Mondial argentin controversé organisé en pleine dictature du général Jorge Rafael Videla. Alors que la question d’un boycott se posait déjà à cette époque, la France est bien présente pour affronter le pays organisateur lors du premier tour sur la pelouse du Monumental. Les hommes de Michel Hidalgo parviennent à tenir tête à l’Argentine de Mario Kempes, sacrée quelques jours plus tard, en recollant au score par l’intermédiaire de Michel Platini après le premier but de Daniel Passarella, mais Leopoldo Luque offre finalement la victoire aux siens (1-2). Le succès de la bande à Deschamps en 2018 marque donc la fin d’une série positive pour l’Argentine en Coupe du monde, totalisant six victoires et trois nuls pour trois défaites en douze confrontations toutes compétitions confondues.

Avant 2018, les victoires sans enjeu en 1971 et 1986

Outre la victoire de 2018, l’équipe de France est parvenue à prendre le dessus sur l’Argentine à deux reprises lors de rencontres sans enjeu. La première en 1971 puis en 1986 avant la Coupe du monde au Mexique. Dans l’histoire récente, l’ Albiceleste a dominé les débats au cours de ses déplacements dans l’hexagone. Javier Saviola libère son équipe en 2007 sur la pelouse du Stade de France (0-1) alors que l’équipe dirigée par Diego Maradona bat logiquement les Bleus au Vélodrome deux ans plus tard en 2009 sur des buts de Jonás Gutiérrez et Lionel Messi, déjà.

L'historique des confrontations entre la France et l'Argentine :

Argentine-France : 1-0, le 15 juillet 1930 (Coupe du monde)

France-Argentine : 0-0, le 3 juin 1965 (Match amical)

Argentine-France : 3-4, le 8 janvier 1971 (Match amical)

Argentine-France : 2-0, le 12 janvier 1971 (Match amical)

Argentine-France : 0-0, le 25 juin 1972 (Coupe de l'Indépendance du Brésil)

France-Argentine : 0-1, le 18 mai 1974 (Match amical)

Argentine-France : 0-0, le 26 juin 1977 (Match amical)

Argentine-France : 2-1, le 6 juin 1978 (Coupe du monde)

France-Argentine : 2-0, le 26 mars 1986 (Match amical)

France-Argentine : 0-1, le 7 février 2007 (Match amical)

France-Argentine : 0-2, le 11 février 2009 (Match amical)

France-Argentine : 4-3, le 30 juin 2018 (Coupe du monde)