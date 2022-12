Coupe du monde 2022 : Messi, Argentine… Cette sortie de Mbappé au cœur d’une polémique avant la finale

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ce dimanche, la France et l'Argentine se retrouveront pour la finale de la Coupe du monde. L'occasion pour l'Albiceleste de prendre sa revanche après sa défaite en 2018 contre les hommes de Didier Deschamps, mais l'équipe de Lionel Messi aura également à cœur de battre Kylian Mbappé et ses coéquipiers après les déclarations du Bondynois au sujet du football sud-américain il y a plusieurs mois.

Championne du monde il y a quatre ans, la France aura l’occasion de défendre son titre ce dimanche contre l’Argentine. Au lendemain de la victoire de l’ Albiceleste contre la Croatie (3-0), les Bleus sont venus à bout du Maroc (2-0) ce mercredi et retrouveront donc Lionel Messi et ses coéquipiers en finale. Un rendez-vous très attendu, alors que les deux équipes s’étaient livré une superbe bataille en Russie lors de la précédente édition. L’Argentine est revancharde, et Kylian Mbappé est déjà dans toutes les têtes.

« Le débat qui occupe déjà toutes les émissions, c’est comment arrêter Mbappé »

« Les médias ici parlent d’une finale de gala contre les Bleus mais le débat qui occupe déjà toutes les émissions, c’est comment arrêter Mbappé, le meilleur joueur du monde avec Lionel Messi. Ici on a encore en tête sa performance majuscule d’il y a quatre ans contre l’Albiceleste au Mondial russe », révélait dans l’ After Foot Georges Quirino, correspondant de RMC en Argentine. Mais il n’y a pas que sur un plan sportif que l’ Albiceleste souhaite prendre sa revanche.

Quand Mbappé balançait sur le football sud-américain

Apparaissant comme la menace principale des Bleus , Kylian Mbappé est également dans le collimateur des Sud-Américains depuis plusieurs mois à cause de ses déclarations concernant le football dans leurs pays. « L'avantage qu'on a nous les Européens, c'est qu’on joue entre nous avec des matchs de haut niveau tout le temps, comme par exemple la Ligue des nations , disait-il en mai dernier sur TNT Sports au moment de lister ses favoris pour le Mondial 2022. Quand on arrive en Coupe du monde, on est prêt là où le Brésil et l'Argentine n'ont pas ce niveau-là en Amérique du Sud, estime Mbappé. Le football n'est pas aussi avancé qu'en Europe. C'est pour ça que lors des dernières coupes du monde, c'est toujours les Européens qui gagnent. » Une sortie qui ressort forcément à quelques jours de la finale opposant la France à l’Argentine, une motivation supplémentaire pour la bande à Messi.

« C’est une petite phrase qui n’a pas du tout plu en Argentine »