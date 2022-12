Coupe du monde 2022 : La terrible annonce du clan Marquinhos

Thibault Morlain

Pour le Brésil, cette Coupe du monde 2022 a viré au fiasco. Annoncés comme les grands favoris, les coéquipiers de Neymar sont sortis dès les quarts de finale face à la Croatie. Ça s'est joué aux tirs au but et c'est Marquinhos, qui en ratant sa tentative, a précipité la chute de la Seleçao. Depuis, le défenseur du PSG semble avoir du mal à digérer cet échec.

Le Brésil va encore devoir patienter pour ajouter une 6ème étoile. En effet, la Seleçao a été éliminée dès les quarts de finale de la Coupe du monde face à la Croatie. Un revers qui a miné les joueurs de Tite, inconsolables après la rencontre, eux qui étaient animés par le rêve de soulever ce trophée.

« Il est très abattu »

Il faut désormais digérer cet échec et c'est très dur. Neymar l'a annoncé, il est « détruit psychologiquement ». Et pour Marquinhos également, c'est difficile de passer à autre chose. Pour L'Equipe , un de ses proches raconte : « Il est triste, très abattu. Sa famille lui apporte le soutien dont il a besoin. Il ne va pas craquer et va surmonter tout ça ». De même, la femme de Marquinhos assure : « Il n'a envie de rien faire ».

Retour lundi à Paris

Comme le précise le quotidien sportif, Marquinhos est resté au Qatar avec sa famille pour se reposer après cette Coupe du monde. Mais le retour au PSG se rapproche pour le défenseur central. En effet, Marquinhos est attendu lundi au centre d'entraînement pour reprendre avec le club de la capitale.