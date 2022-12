Coupe du monde 2022 : Au Brésil, on tire la sonnette d'alarme pour Neymar

Thibault Morlain

Pour le Brésil, cette Coupe du monde a viré au fiasco. Alors que la Seleçao rêvait déjà de broder une 6ème étoile sur son maillot, l'aventure s'est terminée dès les quarts de finale au Qatar. Une terrible désillusion pour Neymar, en pleurs suite à l'élimination face à la Croatie. D'ailleurs, face à la détresse du numéro 10 du Brésil, du soutien a été réclamé.

Il faudra encore attendre pour voir le Brésil de nouveau être sacré champion du monde. Et pour beaucoup d'internationaux brésiliens, c'est un rêve qui s'est envolé au Qatar. Dani Alves, Thiago Silva... Ils ne remporteront jamais le Mondial et il en est possiblement de même pour Neymar. En effet, dans 4 ans, le joueur du PSG pourrait être trop vieux pour défendre les couleurs du Brésil. En attendant, Neymar doit déjà digérer l'échec au Qatar et cela semble très compliqué pour le joueur de 30 ans.

« Je suis psychologiquement détruit »

Pour Neymar, cet échec est très dur à encaisser. Et quelques jours après l'élimination du Brésil, il avait lâché de terribles confidences : « Je suis psychologiquement détruit, c'est certainement la défaite qui m'a fait le plus mal, qui m'a fait rester paralysé pendant 10min et peu après je suis tombé en larmes sans m'arrêter. Ça va faire mal pendant longtemps, malheureusement ».

Un soutien est réclamé pour Neymar et le Brésil