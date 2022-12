Coupe du Monde 2022 : Nouveau récital pour Messi au Qatar, de grosses annonces sont lâchées

Amadou Diawara

Auteur d'une performance XXL face à la Croatie, Lionel Messi a permis à l'Argentine de valider son ticket pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Après le récital de la Pulga, ses proches se sont inclinés devant elle. En effet, Lionel Scaloni, Luis Suarez et Sergio Agüero n'ont pas tari d'éloges à l'égard de Leo Messi.

Grâce à un Lionel Messi des grands soirs, l'Argentine a écrasé la Croatie ce mardi soir (3-0). Auteur d'un but et d'une passe décisive, le numéro 10 et capitaine de l' Albiceleste a été le grand artisan de la qualification des siens pour la finale de la Coupe du Monde au Qatar. Et ce n'est pas Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, qui dira le contraire : « On pourrait croire qu'on dit que Messi est le plus grand de l'histoire parce que nous sommes argentins. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute. J'ai la chance de l'entraîner et de le constater. C'est émouvant. Chaque fois qu'on le regarde, il provoque quelque chose chez ses partenaires. Pas seulement les Argentins. C'est une chance et un privilège ».

Es una alegría inmensa darte este premio Leo ! Te lo mereces, amigo. Te quiero! Un pasito más! Vamos argentina carajo 🇦🇷#BringHomeTheBUD@budweiser@budweiser_ar pic.twitter.com/uQtmEWMoyf — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) December 13, 2022

«C'est une immense joie de te remettre ce trophée Leo»

Dans la foulée, Luis Suarez s'est également enflammé sur Lionel Messi, son ami et ancien coéquipier du côté du FC Barcelone. « Tu ne te lasses jamais de prouver que tu es le meilleur au monde. Que le monde entier se lève pour applaudir tout ce que ce garçon donne au football. Tu es impressionnant mon ami » , a posté l'attaquant uruguayen de 35 ans en story sur Instagram .

«Tu le mérites mon ami»