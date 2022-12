Coupe du monde 2022 : L'Argentine de Messi fait polémique au Qatar

Pierrick Levallet

Éliminée de la Coupe du monde par l'Argentine ce mardi (3-0), la Croatie n'a pas encore digéré la défaite. Luka Modric a poussé un énorme coup de gueule sur l'arbitrage après la rencontre. Et la presse croate n'a pas non plus manqué d'aborder ce sujet. La Croatie ne revient toujours pas de la prestation, jugée désastreuses, des arbitres ce mardi.

Ce mardi, l’Argentine a décroché son billet pour la finale de la Coupe du monde. L’ Albiceleste s’est imposée face à la Croatie (3-0), notamment grâce à un Lionel Messi brillant. À 35 ans, La Pulga réalise un Mondial impressionnant. Cependant, les circonstances du succès de sa sélection n’ont pas été très bien reçues. La presse croate n’a d’ailleurs pas manqué de crier au scandale.

La presse croate enrage après l’élimination

Tout d’abord, Sportske Novosti a été interpellé par la distinction d’homme du match décernée à Lionel Messi. Pour ce média, la récompense aurait dû revenir à Julian Alvarez, auteur d’un doublé. Ce fait « montre que la Fifa est derrière Messi » d’après Sportske Novosti . Si la supériorité argentine ne fait aucun doute aux yeux de la presse croate, elle n’a néanmoins pas manqué de critiquer la performance, jugée désastreuse, de Daniele Orsato, l’arbitre de la rencontre. La présence de Massimiliano Irrati à la VAR n’a pas non plus échappé à Slobodna Dalmacija . Ce dernier avait déjà été aux commandes lors de la finale de 2018, que les Croates n’ont pas encore digérés. « Il a encore pris des décisions au détriment de la Croatie. Par accident ? Nous n’irons pas jusque là, mais... » peste ainsi Slobodna Dalmacija .

«Orsato est l'un des pires que je connaisse»

Après la rencontre, Luka Modric, d’ordinaire très neutre au sujet de l’arbitrage, n’a pas manqué d’adresser quelques mots à Daniele Orsato. « Je n'ai pas l'habitude de parler des arbitres, mais aujourd'hui, il m'est impossible de ne pas le faire. [Orsato] est l'un des pires que je connaisse et je ne parle pas seulement d'aujourd'hui, car je l'ai déjà rencontré et je n'ai jamais gardé un bon souvenir de lui. C'est un désastre » a confié le milieu de terrain croate à TyC Sports .

