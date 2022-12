Coupe du monde : Messi régale, il reçoit un énorme message en interne

Hugo Chirossel

Mardi soir, l’Argentine a décroché son ticket pour la finale de la Coupe du monde 2022. L’Albiceleste s’est largement imposée face à la Croatie (3-0), emmenée notamment par Lionel Messi, auteur de l’ouverture du score sur penalty et qui a offert le troisième but de son équipe à Julian Alvarez. Pour Lionel Scaloni il n’y a pas de doute, la Pulga est le plus grand joueur de l’histoire.

Lionel Messi poursuit son rêve de Coupe du monde. Huit ans après la rencontre perdue face à l’Allemagne, le septuple Ballon d’Or est de retour en finale d’un Mondial. Alors qu’ils étaient plutôt bien rentrés dans la rencontre, les Croates de Luka Modric n’ont finalement pas fait le poids mardi soir en demi-finale.

Un but et une passe décisive

C’est finalement Lionel Messi qui a ouvert le score sur penalty, avant que Julian Alvarez ne double la mise. En seconde période, l’attaquant de Manchester City s’est vu offrir un doublé par la Pulga . À la suite d’un raid solitaire de Lionel Messi sur le côté droit, ce dernier lui a servi son deuxième but sur un plateau, scellant définitivement la victoire de l’Argentine. Une performance du septuple Ballon d’Or saluée chaudement par son sélectionneur à l’issue de la rencontre.

« Messi est le plus grand de l'histoire »